Nava cu sute de migranti, interzisa in porturi Soarta a 629 de oameni aflati la bordul navei Aquarius, care au fost salvati din largul Libiei, se afla la mila sortii, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa primeasca acest vas inchiriat de un ONG francez. Potrivit ONG-ului SOS Mediteranee, Aquarius a primit instructiuni de la Centrului italian de coordonare a salvarilor maritime […] Nava cu sute de migranti, interzisa in porturi is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Premierul maltez Joseph Muscat a anuntat luni ca tara sa va trimite provizii pe nava Aquarius, blocata in largul acestei insule din Mediterana dupa ce a salvat in weekend 629 de migranti in largul Libiei,...

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…

- Italia refuza sa permita acostarea unei nave cu migranti in oricare din porturile sale si a cerut Maltei sa isi deschida portile pentru transportul respectiv, a declarat duminica un oficial agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat. Nava "Aquarius", folosita…

- Italia doreste ajutorul NATO pentru a-si apara zonele de costa din sudul tarii de afluxul de migranti, a declarat vineri ministrul de interne Matteo Salvini, semnalând ca noul guvern va adopta o pozitie mult mai dura în ceea ce priveste controalele privind migratia, relateaza Reuters.…

