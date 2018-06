Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate dintre cei 630 de migranti salvati de nava Aquarius si sositi duminica in portul spaniol Valencia vor sa ceara azil in Franta, a anuntat luni guvernul Spaniei, condus de socialistul Pedro Sanchez, informeaza AFP. "Aproape jumatate dintre migranti si-au manifestat dorinta de a cere azil…

- Potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni, guvernul Frantei a luat decizia corecta atunci cand a refuzat sa primeasca nava umanitara Aquarius, sosita in Spania dupa ce a ratacit o saptamana pe Marea Mediterana cu 630 de migranti la bord.Cei 630 de migranti salvati de nava inchiriata…

- Nava Aquarius, inchiriata de SOS Mediterranee si Medecins sans Frontieres, a intrat duminica in portul spaniol Valencia (est), in jurul orei 08:00 GMT, cu o parte dintre dintre cei 630 de migranti pe care i-a salvat in largul Libiei, transmite AFP. Ceilalti migranti au sosit la Valencia…

- Cei peste 600 de imigranți de pe nava Aquarius au ajuns in Valencia și au inceput sa se debarce duminica dimineața, anunța presa spaniola. Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa se debarce in Valencia duminica dimineața, incepand cu ora 07.30, dupa ce au fost aduși in Spania…

- Spania a decis sa primeasca din motive umanitare nava cu peste 600 de migranti la bord, refuzata de Italia si Malta si care se afla acum în apele Marii Mediterane. Premierul spaniol, Pedro Sánchez, a dat instructiuni ca vasul sa fie primit în portul Valencia. Seful…

- Astronautul Pedro Duque va fi numit ministru al Stiintei in cadrul guvernului condus de socialistul Pedro Sanchez, la 20 de ani dupa ce a devenit primul spaniol trimis in spatiu, a anuntat pentru AFP o sursa din cadrul partidului. Acest inginer in domeniul aeronauticii, devenit celebru…

- Socialistul spaniol Pedro Sanchez a depus juramantul sambata pentru functia de sef al guvernului, dupa indepartarea de la putere a conservatorului Mariano Rajoy in urma unei motiuni de cenzura depuse de socialisti, relateaza AFP. Conform unor imagini transmise in direct de posturi de televiziune, Sanchez,…

- Premierul spaniol Mariano Rajoy si-a recunoscut vineri infrangerea, dupa ce a primit un vot de neincredere din partea partidelor de opozitie aflate in Parlamentul de la Madrid, devenind astfel primul guvern in aceasta situatie, relateaza site-ul postului CNN. Oponentul sau ...