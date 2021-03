Nava comercială eşuată în Canalul Suez, deblocată după aproximativ o săptămână Nava de 400 de metri cu peste 16.000 de containere la bord a fost deblocata la ora locala 04:30 si a fost asigurata la acel moment, Inchcape, provider de servicii maritime, a anuntat pe Twitter. Serviciul de urmarire a navelor VesselFinder a schimbat pe site-ul sau statutul acesteia ca fiind „in miscare”. Nava Ever Given a ramas blocata pe diagonala sectorului sudic al canalului martea trecuta, oprind traficul pe ambele sensuri intre Europa si Asia. Cel putin 369 de nave au asteptat sa tranziteze canalul, inclusiv zeci de nave-container, petroliere si transportatoare de gaz, a declarat duminica… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

