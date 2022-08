Nava Brave Commander, care transportă 23.000 de tone de cereale din Ucraina, a sosit în Cornul Africii, anunţă ONU Nava Brave Commander transporta 23.000 de tone de cereale si va fi urmata in curand de o incarcatura de 7.000 de tone. Transportul total, care va fi descarcat in Djibouti si transportat in Etiopia, este suficient pentru a hrani 1,5 milioane de oameni timp de o luna. Transportul cerealelor abia incepe sa atenueze problemele din Africa de Est, unde Programul Alimentar Mondial al Natiunilor Unite (PAM) sustine ca 82 de milioane de oameni au nevoie de ajutor alimentar in noua tari, respectiv Burundi, Djibouti, Etiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudanul de Sud, Sudan si Uganda, pe fondul temperaturilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

