- Cei peste 600 de imigranți de pe nava Aquarius au ajuns in Valencia și au inceput sa se debarce duminica dimineața, anunța presa spaniola. Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa se debarce in Valencia duminica dimineața, incepand cu ora 07.30, dupa ce au fost aduși in Spania…

- Migrantii salvati din Mediterana de nava Aquarius au inceput sa soseasca duminica dimineata in portul spaniol Valencia, relateaza AFP. Ei au sosit la ora locala 6.30 (7.30 ora Romaniei), la bordul navei italiene Dattilo. Urmatoarele loturi sunt asteptate in Spania inainte de ora 10 (11 ora Romaniei),…

- Oferta Franței de a prelua migranti de pe nava Aquarius, dupa ce acestia vor fi inregistrati in Spania, a fost acceptata de guvernul spaniol. Nava Aquarius va acosta duminica in Spania dupa ce Italia și Malta i-au interzis sa acosteze in porturile lor, informeaza agerpres.'Guvernul francez…

- Respingerea de catre Italia a navei cu migranti reprezinta un mod de abordare ''rusinos'', dar responsabilitatea revine Europei ca intreg, a afirmat miercuri Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, intr-o declaratie pentru Reuters. ''Este rusinos. Ca european am…

- Spania a acceptat sa primeasca nava cu 629 de migranti salvati sambata in largul Libiei, dupa ce Italia si Malta au refuzat debarcarea migrantilor pe teritoriul lor, a anuntat luni seful guvernului spaniol, Pedro Sanchez, citat de AFP si Reuters. ''Seful guvernului, Pedro Sanchez,…

- Italia refuza sa permita acostarea unei nave cu migranti in oricare din porturile sale si a cerut Maltei sa isi deschida portile pentru transportul respectiv, a declarat duminica un oficial agentiei Reuters, sub rezerva anonimatului. Ministerul de interne de la Roma nu a comentat. Nava "Aquarius", folosita…

- Atacantul spaniol al formatiei Valencia CF, Rodrigo Moreno, a fost ales cel mai bun jucator al lunii martie din campionatul spaniol La Liga, pentru prima oara in cariera sa, relateaza L'Equipe. Moreno, 27 ani, a marcat 4 goluri in 3 partide in luna martie, dintre care 2 in meciul din…