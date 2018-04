Naughty Boy revine si lanseaza piesa “All Or Nothing”

Stiri pe aceeasi tema

- Raluka, artista cunoscuta publicului din Romania pentru vocea sa speciala si hit-urile lansate, isi surprinde fanii cu un nou single in limba engleza, „Undone". Piesa beneficiaza si de un videoclip care transmite multa energie si in care Raluka apare in ipostaze incendiare.

- Dupa 2 reinterpretari in stilul propriu, Franny lanseaza single-ul de debut “Halucinogen”, o piesa plina de sentimente, scrisa chiar de artista si inspirata din experientele proprii. “Cu piesa “Halucinogen” am vrut sa transmit felul in care o persoana se poate regasi pe sine. Deși pare o piesa trista…

- Hitmaker-ul Calvin Harris s-a intors cu o noua bombonica muzicala, compusa in colaborare cu Dua Lipa. Piesa “One kiss” are ceva din aerul pieselor de dragoste din anii ’90, iar in intregime cantecul exprima fericirea ce vine dintr-un sarut pasional. “One kiss” este al doilea single lansat de Calvin…

- Dupa un 2017 plin cu milioane de vizualizari pentru single-uri precum “La capatul lumii” & “Nu poti sa ma uiti”, dar si cu emotii, datorita unor lansari precum “Iti promit” – piesa dedicata lui David, fiul artistei de doar 3 ani, Amna lanseaza astazi un nou single – “Ma descurc si singura”. Compusa…

- Dupa ce au cucerit topurile internationale cu albumul Evolve, cu peste 4 milioane de streamuri si 1.3 milioane de copii vandute, Imagine Dragons lanseaza astazi piesa “Next To Me” impreuna cu KIDinaKORNER / Interscope Records. Piesa a fost produsa de catre Alex da Kid si este primul release de la ultimul…

- Andreea Olaru a aparut in lumina reflectoarelor odata cu prezenta memorabila de la Vocea Romaniei. Frumoasa artista este pregatita sa cucereasca publicul cu primul ei single, “Oare o sa-ti amintesti?”, alaturi de Robert Toma. Piesa “Oare o sa-ti amintesti?” este un pansament pentru orice suflet, indiferent…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…

- Jessie incepe anul cu emotii, dar si cu surprize si lanseaza primul single din cariera: “Ultima piesa de dragoste”. Single-ul este insotit de un videoclip in regia lui Silviu Mindroc, iar piesa este compusa de catre artista impreuna cu Theea Miculescu, Catalin Tamazlicaru si produsa de catre Dediu Razvan…