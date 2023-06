Naufragiu in Grecia: Noua egipteni arestati, suspectati de trafic cu fiinte umane (sursa portuara).

Noua egipteni suspectati de trafic cu fiinte umane au fost arestati joi in Grecia, dupa scufundarea unei ambarcatiuni de migranti in largul coastei grecesti, accident in care si-ar fi pierdut viata sute de persoane, a anuntat o sursa portuara, relateaza AFP.

