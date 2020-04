Nature.com: Cum ucide COVID-19? Incertitudinea îi împiedică pe medici să aleagă tratamentul Lumea știinfica pare sa fi ieșit din perplexitate și publica ample analize despre experiențele terapeutice din mari centre medicale ale lumii – un coktail de antivirale și chiar steoriozi, ori tratamente pentru malarie și reumatism. „Medicii apeleaza la medicamente care diminueaza raspunsul imun – dar acestea, de asemenea, submineaza propria lupta a organismului impotriva coronavirusului”, The post Nature.com: Cum ucide COVID-19? Incertitudinea ii impiedica pe medici sa aleaga tratamentul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele medicale de la Spitalul de Boli Infectioase Craiova s-au prins intr-o hora de bucurie, pe „M-a facut mama oltean”, dupa ce au reușit sa salveze viața primului pacient cu Covid-19 internat aici. Barbatul din Caracal a fost internat in spital timo de 32 de zile și a fost pe punctul de a muri de…

- Numarul de morti de COVID-19 a crescut marti in Italia cu 604, dar cel al cazurilor noi a inregistrat cea mai redusa crestere din 13 martie, potrivit agenției Reuters. Bilantul total al mortilor in tara cea mai afectata de pandemia de COVID-19 a crescut la 17.127 de la 21 februarie, data izbucnirii…

- 734 de salariati din sanatate erau confrimați ca fiind infectați cu noul coronavirus, pana duminica, iar in acest ritm de imbolnavire vor fi infectați toți salariații din sanatate in urmatoarele 30 de zile, susțin reprezentanțiii Federatiei ”Solidaritatea Sanitara”. ”In data de 05 aprilie 2020 erau…

- Un cuplu din statul indian Chhattisgarh (centru) si-a numit gemenii nou-nascuti „Corona” si „Covid”, in contextul in care tara se afla in izolare, dupa ce autoritatile au decretat in urma cu cateva zile carantina nationala din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Agerpres.ro, citand DPA. Gemenii,…

- Guvernul german spune ca poate sa isi dubleze numarul de paturi de terapie intensiva si chiar sa produca mai multe ventilatoare, dar are nevoie de oameni care sa stie sa lucreze in sistemul medical, scrie Digi24.ro. Peste 300 de voluntari au raspuns, pana acum, apelului lansat de autoritațile din Saxonia. …

- Pasagerii transporturilor aeriene vor avea de respectat masuri suplimentare de igiena in momentul in care companiile isi vor relua operatiunile, odata incheiata criza Covid-19, a anuntat Asociatia Internationala de Transport Aerian (IATA), potrivit agențiilor dpa și Agerpres. IATA a discutat acest subiect…

- Protocolul de tratament al infectiei cu virusul SARS-CoV-2 care produce boala COVID-19, emis de Ministerul Sanatatii, a fost publicat pe 24 martie in Monitorul Oficial. Conform documentului, formele fara simptome ale COVID-19 nu se trateaza, iar unele dintre formele usoare ale aceste afectiuni se trateaza…

- Mai multe spitale din Romania s-au transformat deja in adevarate focare de infecție cu SARS-CoV-2, motiv pentru care activitatea in cel puțin doua astfel de unitați a fost suspendata. Ministerul sanatații a anunțat, luni, ca spitalul Județean Suceava este inchis pentru dezinfecție, urmand sa fie transformat…