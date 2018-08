Stiri pe aceeasi tema

- Daca in sudul țarii, valorile temperaturilor din termometre au depașit cu mult 30 de grade Celsius, in alte zone, ploile torențiale fac ravagii, iar meteorologii n-au vești bune, intrucat tocmai a fost anunțat cod portocaliu de averse puternice.

- Meteorologii au emis un Cod portocaliu de ploi abundente in perioada 24 iulie, ora 17.00 – 25 iulie, ora 21.00, pentru județele Constanța și Tulcea. De asemenea, Capitala si alte 23 de judete din jumatatea de est a tarii, centru si vest se vor afla sub Cod galben de ploi si vijelii.

- Meteorologii ANM au emis avertizari cod galben de ploi torentiale, vijelii si caderi de grindina, incepind de duminica dupa-amiaza pentru 14 judete din sud-vestul tarii, urmand ca de luni dimineata sa intre in vigoare o alta avertizare cod galben de ploi pentru mare parte din tara, inclusiv pentru capitala.…

- Meteorologii ANM au emis avertizari COD PORTOCALIU si COD GALBEN pentru județul Alba. Sunt asteptate ploi abundente, vijelii si grindina. COD PORTOCALIU, interval de valabilitate: 30 iunie, ora 06:00 – 1 iulie, ora 06. In intervalul menționat, in județul Alba vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis o atenționare cu COD GALBEN valabila in județul Alba pana la ora 10.00. Sunt prognozate averse in cantitați de 20 – 25 l/mp, descarcari electrice, intensificari ale vantului și grindina in zona de munte.

- Cod portocaliu de ploi torentiale in Alba, Sibiu, Brasov si Covasna Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, noi atentionari Cod portocaliu de ploi torentiale, grindina si vijelii, valabile în judetele Alba, Sibiu, Brasov si Covasna. Potrivit meteorologilor,…

- De duminica de la ora 23.00, pana luni la ora 21.00, sunt anuntate ploi torentiale, descarcari electrice si rafale de vant in sudul si centrul tarii, precum si in zonele de deal si de munte. Potrivit informarii, de duminica de la ora 23.00, pana luni la ora 21.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica…

- Meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu pentru localitati din judetul Cluj, unde pana la ora 14.30 vor fi ploi torentiale, vijelii si descarcari electrice, dar va cadea si grindina. Alte opt judete se afla sub cod galben de ploi torentiale si vijelii.