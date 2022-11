Stiri pe aceeasi tema

- Cainii din adaposturi au nevoie de hrana si de iubire din partea oamenilor. De aceea este important sa le oferim grija si atentia noastra. Poti achizitiona o gama larga de obiecte realizate de artizanii romani, care isi dedica timpul si pasiunea pentru acest scop nobil. Pentru mai multe detalii, poti…

- Eveniment cultural-economic in orașul nostru: Colegiul Economic „Ion Ghica” Bacau impreuna cu Asociatia Absolventilor Colegiului Economic „Ion Ghica” si Biblioteca Județeana „C. Sturdza” Bacau organizeaza un eveniment cu public in Parcul Catedralei. Acesta se va desfașura in Bacau intre 21 și 23 octombrie,…

- Sute de refugiați ucraineni din Harkov, Herson și Nikolaev au protestat, sambata dupa-amiaza, la Constanța, fața de crimele de razboi și a teritoriilor anexate ilegal de ruși in octombrie. O femeie a protestat in picioarele goale și susține ca gestul sau simbolizeaza fuga pe nepregatite din calea razboiului,…

- Primaria Constanta a emis un certificat de urbanism pentru Consiliul Judetean Constanta care doreste sa efectueze o investitie. Prin CU 2429 din data de 12 octombrie 2022, CJ Constanta doreste conservarea, protejarea, punerea in valoare a biodiversitatii in cadrul Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii…

- Complexul Muzeal „Ion Borcea” organizeaza, joi, 13 octombrie, ora 11.00, expozitia temporara „Lumea ciupercilor ”- editia a XVI-a, cu ciuperci proaspete, care se adreseaza atat publicului larg, cat si specialistilor, profesorilor de biologie si micologilor. Vizitatorii vor putea admira numeroase exemplare…

- O femeie din Texas a fost condamnata luni pentru omor calificat, dupa ce și-a ucis prietena insarcinata pentru a-i lua copilul nenascut. Taylor Rene Parker in varsta de 29 de ani a fost gasita vinovata de uciderea lui Reagan Michelle Simmons-Hancock, de 21 de ani, prietena ei. Crima a avut loc in octombrie…

- Parlamentul gazduiește o expoziție de fotografii in contextul Zilei mondiale a sanatații mintale. Expoziția va fi deschisa pina la 11 octombrie. Cele zece lucrari expuse surprind momente din activitatea centrelor comunitare de sanatate mintala din intreaga țara. Specialiștii din cele 40 de centre ofera…

- Luni va suna din nou clopoțelul in unitațile de invațamant, iar copiii mari și mici se intorc in banci, dupa vacanța mare. Pentru a se asigura ca nu vor fi incidente, atat cat este posibil, permanent forțele de ordine au desfașurat acțiuni și activitați pe aceasta linie, promisiunea fiind ca elevii,…