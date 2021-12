Stiri pe aceeasi tema

- Keira Knightley a dezvaluit ca ea și familia sa s-au infectat cu temutul coronavirus. Celebra actrița deja se afla in perioada de recuperare și a dat detalii despre starea de sanatate a ei, a soțului și a fiicelor lor.

- Lindsay Lohan s-a logodit cu iubitul ei, Bader Shammas. Celebra actrița a facut marele anunț duminica dimineața pe una dintre rețelele de socializare. Actrița cunoscuta pentru rolurile filme precum Freaky Friday sau Mean Girls este in culmea fericirii. Lindsay Lohan s-a logodit cu afaceristul Bader…

- Recent, Adda a vorbit deschis despre planurile de viitor atat pe plan personal, cat și profesional. Celebra cantareața și-ar dori sa lanseze o carte autobiografica și alte piese muzicale care sa devina hituri. In plus, artista nu exclude varianta de a mai avea inca un frate sau o sora pentru Alex, fiul…

- Andra și Catalin Maruța sunt casatoriți de 13 ani și formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbiz-ul romanesc. Povestea lor de dragoste este un model pentru mulți, iar artista a dezvaluit care este secretul mariajului lor. De 15 ani, Andra și Catalin Maruța formeaza un cuplu. Cei doi…

- Colin Powell, primul secretar de stat de culoare din SUA, a murit la varsta de 84 de ani din cauza unor complicații generate de Covid-19. Anunțul trist a fost facut chiar de familia lui printr-un mesaj care i-a facut pe internauți sa nu iși poata stapani lacrimile. Colin Powell a murit. Ce a anunțat…

- Manuela Harabor este cunoscuta publicului larg pentru rolul Simina din „Padureanca”. A reușit de-a lungul timpului sa-și construiasca o cariera infloritoare. Din pacate, astazi actrița trece prin momente grele. Celebra actrița se afla printre actorii care nu s-au vaccinat, infectata cu noul virus. Anunțul…

- Potrivit HotNews.ro , spitalul Foișor are in total 28 de paturi ATI, dintre care doua alocate pentru pacienți COVID-19. Spitalul nu a precizat cați pacienți erau internați in secția ATI la momentul evacuarii. "Din motive de suprasolicitare a circuitelor de siguranța in rezolvarea unor pacienți cu patologie…

- Oana Pellea a venit cu un mesaj care i-a ingrijorat pe fani. Actrița era așteptata sa urce pe scena pe data de 10 octombrie, dar, din pacate, acest lucru nu o sa mai fie posibil. Chiar daca este vaccinata, ea a luat o decizie de ultima ora. Ce decizie a luat Oana Pellea. Și-a anunțat […] The post Oana…