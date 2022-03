Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii iși reinnoiește acuzațiile la adresa SUA privitoare la finanțarea unui program de construire a armelor biologice in Ucraina, afirmand ca deține dovezi, scrie AFP.

- Administratia lui Vladimir Putin a avertizat, duminica, statele vecine cu Ucraina, in special Romania, sa nu permita stationarea avioanelor militare ucrainene sau utilizarea acestora in conflictul cu Rusia, in caz contrar ar c

- Consiliul Alianței Nord-Atlantice s-a reunit de urgența dupa ce Rusia a atacat Ucraina din multiple direcții, joi dimineața, lansand atacuri aeriene in mai multe orașe mari, inclusiv in zona capitalei Kiev, la Odesa și in regiunea Harkov.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea sa continue negocierile cu Statele Unte si cu Alianta Nord-Atlantica, a anuntat in cursul noptii de luni spre marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, insa armata rusa continua avansarea capabilit

- Armata rusa a lansat marti o noua serie de manevre in proximitatea Ucrainei si in Crimeea anexata, exercitii la care participa peste 6.000 de militari si 60 de avioane de vanatoare si de bombardament, potrivit agentiilor ruse de presa.

- Armata Rusiei s-a pus in miscare. In aprilie si, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul si-a deplasat mai mult de 100.000 de soldati din districtele militare de sud, vest, nord si centru catre granita cu Ucraina. Acum, militarii asteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriase de la…

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a anuntat luni ca tara sa va participa la noi manevre militare comune impreuna cu Rusia in februarie, denuntand o intarire a desfasurarilor militare ale tarilor vecine si NATO, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Intentionam sa incepem exercitiile in februarie.…

- Rusia a trimis parasutisti in Kazahstan ca forte de mentinere a pacii, a anuntat joi secretariatul CSTO. „Din Federația Rusa, subdiviziunile și unitațile militare ale Forțelor Aeropurtate au intrat in Forțele Colective de Menținere a Pacii CSTO”, a spus organizația.Dupa cum se menționeaza,…