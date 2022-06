NATO vs Rusia. Cine câștigă? Cum s-ar descurca NATO pe campul de lupta cu Rusia? Iata o intrebare la care toți cauta raspunsul in aceste zile, de la flecarii de pe Antena 3 și pana la ofițerii de rang inalt din armatele aliate. In mod normal, un astfel de conflict ar fi dezechilibrat, insa particularitatea faptului ca s-ar da pe […] The post NATO vs Rusia. Cine caștiga? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe Bogdan Aurescu spune ca Ucraina trebuie sa castige razboiul cu Rusia si s-a declarat convins ca acest lucru se va intampla. Ministrul a spus, dupa o intalnire cu omologul sau ucrainean Dmitro Kuleba, ca Romania sprijina aspirațiile europene ale Ucrainei și ca asistența acordata…

- Lumina Sfanta, care venea pana acum prin Rusia, ar putea fi dusa in Ucraina, in acest an, din Romania. Conducerile celor doua Biserici discuta despre aceasta posibilitate. Preotii romani ar putea duce lumina Invierii in Ucraina cu masina, potrivit Antena 3. Lumina Sfanta ajunge sambata seara in Romania.…

- Ministrul Apararii Naționale, Vasile Dincu, a declarat miercuri seara, 23 martie, la Antena 3, ca proiectul de lege care putea constitui baza legala pentru instaurarea așa numitei situații de criza in Romania, in contextul invadarii Ucrainei de catre Rusia, și care prevedea, printre altele, ca barbații…

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Razboiul din Ucraina este atat de devastator, incat 10 milioane de persoane au fugit, fie stramutate in interiorul tarii, fie refugiate in strainatate. Oamenii continua sa fuga intrucat se tem de bombe, de lovituri aeriene si d

- Razboi in Ucraina, ziua 25. Kremlinul afirma ca Occidentul este adevaratul vinovat pentru razboiul din Ucraina. Rușii planuiesc un atac puternic in Zaporojie, orasul cu cea mare centrala nucleara din Europa. Peste 6.000 de oameni au fost evacuați sambata

- Cadavrul unei tinere model din Rusia a fost gasit ascuns intr-o valiza la mai bine de un an dupa ce a disparut, informeaza Antena3 . Gretta Vedler, in varsta de 23 de ani, a fost ucisa la o luna dupa ce a postat pe rețelele de socializare un mesaj prin care l-a numit pe Vladimir Putin „psihopat” și…

- Razboi in Ucraina, ziua a 20-a. Discuții "lungi și intense" intre reprezentanții Chinei și ai SUA au avut loc la Roma, in contextul razboiului declanșat de Rusia in Ucraina. Oficialii SUA afirma ca sunt ingrijorați de atitudinea Chinei, de aliniere la poz

- Razboi in Ucraina, ziua 16. Rusia nu a reusit sa cucereasca cele mai importante orase ale Ucrainei. Kremlinul nu exclude o intalnire intre președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Vladimir Zelenski, dar ar trebuie sa fie pregatita pentru