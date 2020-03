Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana (UE) urmeaza sa deblocheze un ajutor de urgenta in valoare de 170 de milioane de euro in vederea infruntarii situatiei umanitare din Siria, a anuntat miercuri un oficial european de rang inalt in cursul unei vizite in Turcia, relateaza AFP, potrivit news.ro:”Am anuntat un…

- Deschiderea granitelor Turciei pentru migrantii ilegali a dus la incidentele grave la granitele cu Grecia. Peste 10.000 de migranti incearca sa intre in Grecia incepand de joia trecuta, cand Ankara a anuntat ca nu se mai considera constransa de acordul incheiat cu Uniunea Europeana in 2016…

- Situație critica la granița dintre Turcia și Uniunea Europeana. Dupa ce Ankara a decis sa le permita migranților sa plece inspre Europa, zeci de mii de persoane, in special din Siria, se afla la frontierele Turciei cu Grecia și Bulgaria. In plina stare de alerta din pricina coronavirusului, miile de…

- Seful diplomatiei europene Josep Borrell efectueaza o vizita la Ankara marti si miercuri in vederea unor discutiila nivel inalt cu privire la situatia in provincia Idleb, in nord-vestul Siriei, a anuntat Uniunea Europeana (UE), intr-un comunicat, relateaza AFP potrivitInsotit de comisarul…

- Cel puțin 33 de soldați turci au fost uciși într-un atac aerian întreprins de forțele regimului de la Damasc în nord-vestul Turciei, în provincia Idlib, relateaza BBC. Actualizare 8.20. Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a convocat joi un consiliu extraordinar…

- Seful diplomatiei franceze a declarat - duminica - ca se asteapta la negocieri tensionate intre Uniunea Europeana si Londra cu privire la viitoarea lor relatie post-Brexit, spunand ca partile "se vor casapi", potrivit France Presse, scrie agerpres.ro. "Cred ca in problemele comerciale sau cu privire…

- Este timpul sa reanalizam dependenta militara a Americii de Turcia. Sa începem cu înstiintarea Ankarei ca SUA vor transfera resursele militare de la baza aeriana turceasca de la Incirlik, scrie Charles Wald, fost sef al Comandamentului SUA în Europa, pentru Kathimerini.De ce? Turcia…

- Semnarea de catre Libia a unui acord cu Turcia prin care cele doua țari iși delimiteaza teritoriul maritim facand abstracție de prezența insulei grecești Creta a starnit un adevarat scandal diplomatic. Grecia a decis vineri sa il expulzeze pe ambasadorul Libiei la Atena drept riposta. Mohamed Younis…