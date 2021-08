Stiri pe aceeasi tema

- Tarile NATO vor continua sa sprijine guvernul de la Kabul si fortele de securitate afgane „pe cat posibil” si isi vor mentine in continuare personalul civil din ambasade in Afganistan, in ciuda amplei ofensive declansate de catre talibani care controleaza in acest moment mare parte din tara, declara…

- Ambasadorii la NATO ai țarilor membre ale Alianței se vor reuni intr-o conferința de criza, vineri, la ora locala 15:00, in situația tot mai dificila provocata de asaltul puternic al talibanilor in Afganistan. Reuniunea va fi prezidata de secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, iar in centrul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a respins perspectiva unui “nou razboi rece” cu China, dar a pledat pentru o adaptare a Alianței in fața numeroaselor provocari ridicate de Beijing. “China nu este adversarul nostru, dușmanul nostru. Nu va exista un nou razboi rece cu China. Dar trebuie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat Rusia si Belarus sa nu ameninte aliatii organizatiei nord-atlantice, dupa deturnarea de catre autoritatile de la Minsk a unui avion de pasageri, soldata cu arestarea opozantului Roman Protasevici. „Suntem desigur pregatiti, in caz de urgenta,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a salutat decizia Romaniei de a infiinta Centrul Euro-Atlantic pentru Rezilienta (E-ARC), exprimandu-si convingerea ca acesta "va aduce o contributie semnificativa" la aprofundarea dezbaterii si operationalizarii rezilientei la nivel de societate. "Salut…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainteaza ipoteza ca Rusia sa fi fost implicata in aterizarea forțata a unui avion in Belarus in care se afla jurnalistul critic la adresa lui Aleksandr Lukașenko, Roman Protasievici.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat luni angajamentul statelor aliate fata de misiunea de pace din Kosovo (KFOR), informeaza Reuters. Intr-o conferinta de presa comuna cu presedintele sarb Aleksandar Vucic, organizata la sediul NATO din Bruxelles, Stoltenberg a spus ca…