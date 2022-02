Stiri pe aceeasi tema

- NATO iși inchide, temporar, biroul din capitala Ucrainei și iși va muta personalul la Bruxelles si Lviv, oraș aflat la 70 de kilometri distanța de granița cu Polonia, informeaza Mediafax . „NATO si statele sale membre monitorizeaza si evalueaza situatia foarte indeaproape si iau toate masurile de precautie…

- NATO iși inchide temporar biroul din capitala ucraineana Kiev și iși muta personalul la Bruxelles și Liov, care se afla la aproximativ 70 de kilometri de granița cu Polonia, a confirmat un purtator de cuvand al Alianței Nord-Atlantice pentru publicația norvegiana Verdens Gang (VG). „NATO și statele…

- Polonia se pregateste pentru un posibil aflux de refugiati daca Rusia va ataca Ucraina, a anuntat ministrul de Interne, Mariusz Kaminski, potrivit Reuters. Washington afirma ca Rusia, care are peste 100.000 de soldati masati in apropierea Ucrainei, ar putea invada in orice moment tara vecina.…

- Șeful Comitetului Militar al NATO, amiralul olandez Bob Bauer, a declarat, luni, ca Alianța Nord-Atlantica ia in calcul sa-și sporeasca prezența militara in statele baltice și in Polonia daca Rusia iși pastreaza trupele in Belarus dupa exercițiul militar comun planificat in aceasta luna, informeaza…

- Aliatii din cadrul NATO pun forte in standby si trimit intariri in estul Europei ca raspuns la comasarea de catre Rusia a peste 100.000 de militari la granita cu Ucraina. O analiza Reuters prezinta provocarile si dilemele legate de urmatorii pasi ai Aliantei Nord-Atlantice. Va veni NATO in…

- Polonia a ridicat marti nivelul alertei de amenintare terorista cibernetica la nivel national in urma unui atac informatic asupra Ucrainei saptamana trecuta, adaugand ca noul nivel de alerta este preventiv, informeaza Reuters, transmite AGERPRES . Saptamana trecuta, Ucraina a fost lovita de un atac…

- Letonia are nevoie de prezenta unor militari SUA permanent, in scopul descurajarii Rusiei si vrea sa isi consolideze apararea cu sisteme balistice de tip Patriot, afirma ministrul leton al Apararii, Artis Pabriks, in contextul vizitei secretarului general NATO, Jens Stoltenberg. Secretarul american…