- NATO va avea joi primele discutii oficiale cu Rusia de la tentativa de otravire a unui fost agent dublu al Kremlinului in Marea Britanie, intr-un moment in care tensiunile cu Moscova s-au inmultit, relateaza AFP. "O reuniune a Consiliului NATO-Rusia va avea loc la 31 mai 2018", a anuntat…

- Ambasadorul UE in Rusia, rechemat pentru 'consultari' la Bruxelles in semn de protest dupa otravirea in Marea Britanie a fostului agent dublu rus Serghei Skripal, a revenit la Moscova, au anuntat vineri servicii ale sefei diplomatiei UE, Federica Mogherini, relateaza AFP.Seful delegatiei UE,…

- Țarile occidentale au decis sa expulzeze in mod masiv diplomați ruși, ca raspuns la incidentul din orasul britanic Salisbury. Statele Unite ale Americii au anunțat expulzarea din țara a 60 de angajați ai Ministerului Afacerilor Externe din Rusia și inchiderea consulatului american din Seattle. Țarile…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul, relateaza The Associated Press. Moscova va proceda in baza ”principiului reciprocitatii” in raspunsul…

- ''Un numar de 23 de membri ai personalului diplomatic al Ambasadei Marii Britanii din Moscova sunt declarati persona non grata si vor fi expulzati in decurs de o saptamana'', a anuntat MAE rus, care l-a convocat pe ambasadorul britanic Laurie Bristow. Moscova a anuntat totodata ca va fi inchis…

- Premierul britanic Theresa May a declarat, miercuri, ca Londra va expulza 23 de diplomati rusi, considerand ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), transmite AFP. De asemenea, sefa executivului britanic a anuntat…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Pozitia Moscovei este binecunoscuta, Londra a primit aceasta pozitie prin intermediul…