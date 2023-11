Stiri pe aceeasi tema

- NATO will replace its ageing fleet of AWACS surveillance planes, in service since the Cold War in the 1980s, with a militarised version of the Boeing 737 commercial jet, the alliance said on Wednesday, in a deal likely worth billions of euros, according to Reuters. Acting like a flying radar tower,…

- Romania cumpara tancuri Abrams, insa care este motivul și ce parere are NATO despre mișcarea facuta de țara noastra? Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat ca decizia Romaniei de a cumpara tancuri Abrams este una pe care Alianta Nord-Atlantica o respecta si o incurajeaza si a…

- Inainte de razboiul din Ucraina, un Boeing 737 privat legat de oligarhul rus Vladimir Evtușenkov a strabatut intreaga lume, ajungand pe Coasta de Azur, in Maldive și Seychelles. In acest an, avionul a vizitat de cateva ori fostele state sovietice Kargazstan, Kazahstan și Belarus, precum și China.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat miercuri ca aviatia rusa va desfasura actiuni de patrulare permanenta cu avioane MiG-31 echipate cu rachete hipersonice Kinjal deasupra Marii Negre, ceea ce va permite Moscovei sa controleze de asemenea zona Mediteranei. "Ceea ce anunt acum nu este o amenintare.…

- NATO a anuntat joi desfasurarea temporara a unor avioane de supraveghere AWACS la baza Siauliai din Lituania, pentru a monitoriza activitatile militare rusești in apropierea frontierei Aliantei Nord-Atlantice, transmit agențiile de presa EFE și Agerpres. Alianta indica intr-un comunicat ca primul din…

- Ministerul Apararii Naționale (MApN) a cerut saptamana trecuta aprobarea Parlamentului pentru a cumpara 32 de avioane lupta F-35, adica doua escadrile. Va fi cea mai scumpa achiziție militara din istoria Romaniei: 6,5 miliarde de dolari. „Faza I a programului de inzestrare va fi initiata in anul 2023…

- Norvegia a decis sa doneze Ucrainei avioane de lupta F-16, a anuntat joi, 24 august, postul norvegian de televiziune TV2 , citand surse sub acoperirea anonimatului, relateaza Reuters . TV2 nu a precizat cate avioane va furniza Norvegia, iar Ministerul norvegian de Externe nu a raspuns imediat la o solicitare…