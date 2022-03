Stiri pe aceeasi tema

- NATO va desfasura patru noi grupuri de lupta in Bulgaria, Romania, Ungaria si Slovacia, pentru a-si consolida apararea pe flancul sau estic contra Rusiei, a anuntat miercuri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, informeaza AFP, Reuters si dpa. ”Liderii NATO vor decide la summitul…

- Vom lua noi decizii importante joi, cu implicații pe termen lung, in incercarea de a intari flancul estic, a anunțat secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inaintea summitului extraordinar al Alianței Nord Atlantice.

- NATO vrea sa-și consolideze prezența militara in in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, a declarat, miercuri, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul Alianței acuza ca Europa se confrunta cu „cea mai grava criza de securitate din ultimele…