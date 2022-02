NATO va aduce un grup de luptă în România NATO vrea sa-și consolideze prezența militara in in centrul si sud-estul Europei, inclusiv prin pozitionarea unui grup de lupta in Romania, a declarat, miercuri, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg. Oficialul Alianței acuza ca Europa se confrunta cu „cea mai grava criza de securitate din ultimele decenii”, din cauza Rusiei. In cursul unei conferinte de presa […] The post NATO va aduce un grup de lupta in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie va propune NATO o desfasurare „majora” de forțe pentru consolidarea frontierelor Europei, ca raspuns la mișcarile de trupe ruse la granița cu Ucraina, a anunțat, sambata, Guvernul de la Londra. „Am ordonat forțelor noastre armate sa se pregateasca de o desfașurare in Europa saptamana…

- Grupul Operațional al Trupelor Ruse (GOTR) din Transnistria a efectuat exerciții de pregatire pentru lupta se arata, marti, intr-un comunicat al serviciului de presa al Districtului militar Vest al Federatiei Ruse, in subordinea caruia intra si contingentul de militari rusi ce stationeaza in stanga…

- Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea unei consolidari in Europa de Est, impotriva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, anunta luni intr-un comunicat Alianta Nord-Atlantica, citata de AFP. “NATO va continua sa ia…

- Premierul bulgar Kiril Petkov a intervenit, vineri, in Parlament si a respins cererea Rusiei de retragerea a trupelor NATO din Bulgaria si Romania si a cerut Moscovei o dezescaladare in criza in centrul careia se afla Ucraina, relateaza site-ul Novnite.com. ”De la aceasta tribuna vreau sa spun clar…

- Peste 50% dintre europeni ar putea sa se infecteze cu varianta Omicron a noului coronavirus in urmatoarele sase-opt saptamani, a anuntat, marti, directorul pentru Europa al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS). Europa a raportat peste 7 milioane de cazuri noi de COVID-19 in prima saptamana a anului…

- Romania a intrat in valul 5 al pandemiei COVID-19 și se afla pe unul dintre cele mai rapide trenduri de creștere din Europa, spune ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. „In mod evident, Romania a intrat in valul 5. Am discutat de cateva sute de cazuri pe zi. Acum discutam de cateva mii de cazuri pe…

- Codul Rutier 2022 prevede ca romanii fara 10 clase absolvite pot obtine, in continuare, permisul de conducere. Codul Rutier 2022 nu a fost modificat in sensul interzicerii sustinerii examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru romanii care nu au absolvit zece clase, asa cum a fost prezentat…

- Ies la iveala noi detalii legate de asasinarea celor doi studenți la Medicina din Iași, ale carora cadavre au fost incendiate dupa comiterea crimelor. Principalul suspect a fugit din Romania in noaptea comiterii faptelor, dar se afla in Europa, au declarat surse judiciare. Potrivit surselor citate,…