NATO: Trump a trimis o scrisoare amenintatoare mai multor aliati, inaintea summit-ului de la Bruxelles

Presedintele american Donald Trump a trimis o scrisoare amenintatoare Belgiei si altor sase membri ai Uniunii Europene care fac parte si din NATO pentru a-i chema la ordine in privinta angajamentelor lor de a-si spori cheltuielile militare in ajunul unui summit al Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat vineri premierul belgian Charles Michel, informeaza AFP.



"Nu sunt foarte impresionat de acest tip de misiva", a comentat Michel intr-o interventie in fata presei, in timpul Consiliului European de la Bruxelles.



"Belgia a stopat scaderea sistematica a cheltuielilor sale militare si…