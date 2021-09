NATO trimite trupe în vestul Ucrainei. Tensiunile în apropierea României cresc tot mai mult NATO trimite trupe in vestul Ucrainei, in timp ce tensiunile in apropierea Romaniei cresc tot mai mult. Militari din Romania, din SUA și din alte țari NATO participa, de-a lungul lunii septembrie, la exercițiul internațional Rapid Trident 2021. Exercițiul se desfașoara in zona de vest a Ucrainei. 4000 de militari ai Ucrainei și 2000 de militari din alte 14 țari NATO și partenere participa la exercițiu. Exercițiul se desfașoara in zona de vest a teritoriului Ucrainei. Programul este organizat și coordonat de oficiali militari din Ucraina și din SUA. Forțele Terestre ale Romaniei au trimis la acest… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul algerian acuza piromani de faptul ca sunt de vina de zeci de incendii de padure - soldate cu 42 de morti, inclusiv 25 de militari desfasurati sa lupte impotriva sinistrelor, care au distrus locuinte la est de Alger, relateaza Reuters.

- Guvernul algerian acuza piromani de faptul ca sunt de vina de zeci de incendii de padure - soldate cu 42 de morti, inclusiv 25 de militari desfasurati sa lupte impotriva sinistrelor, care au distrus locuinte la est de Alger, relateaza Reuters. Coloane de fum s-au ridicat dintr-o padure, in…

- Armata rusa a inceput luni exercitii tactice pe scara larga in 20 de poligoane din Districtul militar Sud, inclusiv in Crimeea (peninsula ucraineana anexata de Rusia in 2014, not.red.), in Abhazia si Osetia de Sud (doua regiuni separatiste georgiene recunoscute de Moscova in 2008, not.red.), relateaza…

- Ocuparea ilegala de catre Rusia a peninsulei Crimeea nu este doar problema Ucrainei, ci a tuturor tarilor din regiunea Marii Negre, inclusiv a Romaniei, din cauza riscurilor la adresa securitatii si libertatii de navigare si a consecintelor economice si ecologice, afirma experti si oficiali ucraineni,…

- Federatia Rusa a inceput constructia unei noi facilitati care sa adaposteasca 300 de militari in peninsula Crimeea (anexata), a declarat miercuri Avocatul Poporului din Ucraina, Liudmila Denisova, semnaland totodata, ca sub pretextul luptei cu efectele inundatiilor in Crimeea, Moscova a transferat…

- Flota rusa din Marea Neagra a indicat, intr-un comunicat, ca echipajele a doua nave mari de debarcare au efectuat tiruri asupra unor tinte maritime si aeriene in Marea Neagra. Acest exercitiu a avut loc la doua zile dupa ce Rusia si-a testat sistemele de aparare antiaeriana instalate in Crimeea.In plus,…

- Exercitiul Sea Breeze 2021, coordonat de SUA și Ucraina cu participarea a 30 de state, incepe luni in Marea Neagra și in sudul Ucrainei, in ciuda protestelor Moscovei care a cerut anularea exercițiilor militare, relateaza Reuters citat de Agerpres . Sea Breeze 2021 este programat sa dureze doua saptamani,…

- Sea Breeze 2021 va dura doua saptamani, implicand aproximativ 5.000 de militari NATO si ai tarilor aliate, precum si circa 30 de nave si 40 de avioane. Vor participa, de asemenea, distrugatorul cu rachete ghidate USS Ross si trupe de infanterie marina americane.Ucraina afirma ca obiectivul principal…