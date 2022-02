Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cerut activarea articolului 4 din Tratatul de la Washington, care stabileste un mecanism de consultare intre aliati, in contextul conflictului din Ucraina, a anunțat ministrul roman al Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu.

- Scutul antiracheta de la Deveselu a ajuns sa fie un punct strategic pe harta negocierilor dintre Rusia si Statele Unite ale Americii. Vladimir Putin a declarat, in repetate randuri, ca scutul din Romania, precum si cel din Polonia, reprezinta o amenintare pentru tara sa si a cerut ca NATO sa isi retraga…

- Rusia a condamnat vehement decizia SUA de a trimite trupe suplimentare in Europa pentru a-și sprijini aliații din NATO, pe fondul ingrijorarii generale in privința unei invazii ordonate de Kremlin in Ucraina.

- Trei avioane de lupta Eurofighter germane vor pleca spre Romania in februarie si martie, in contextul in care tarile NATO incearca sa isi sporeasca prezenta in Europa de Est, ca parte a unei confruntari cu Rusia, transmite agentia germana de presa DPA, potrivit Agerpres. Scopul este de a fi gata…

- SUA si mai multe tari aliate sunt in discutii pentru a trimite cateva mii de militari in tarile NATO din Europa de Est pentru a face fata amenintarilor Rusiei, susține postul de televiziune CNN. Printre tarile membre NATO se numara si Romania, Bulgaria si Ungaria. Se estimeaza un numar de aproximativ…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat, intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei. Motivul creșterii prezenței militare in cele doua țari est-europene ține de obligatia legata de Articolului 5 din Tratatul…

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…

