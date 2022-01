Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea unei consolidari in Europa de Est, impotriva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, anunta luni intr-un comunicat Alianta Nord-Atlantica, citata de AFP. “NATO va continua sa ia…

- Statele membre NATO au plasat militari in asteptare si au trimis nave si avioane de lupta in vederea consolidarii apararii Europei de Est in perspectiva unor activitati militare ale Rusiei la frontiera cu Ucraina, se arata intr-un comunicat al Aliantei Nord-Atlantice.

- NATO anunța ca iși va suplimenta forțele in Europa de Est cu mai multe nave și avioane de lupta. Anunțul Alianței vine in condițiile in care Rusia refuza sa renunțe la activitatea amenințatoare in apropierea granițelor Ucrainei.

- Membrii NATO, Estonia, Letonia și Lituania vor furniza Ucrainei rachete antitanc și antiaeriene fabricate în SUA, au declarat miniștrii lor ai apararii într-o declarație comuna vineri seara, relateaza Reuters.„Estonia, Letonia și Lituania și aliații lor lucreaza împreuna…

- „Azi am invitat Rusia și toți aliații NATO sa participe la o serie de reuniuni ale Consiliului NATO-Rusia in viitorul apropiat”, a declarat el, citat de AFP, potrivit Agerpres. Secretarul general al NATO a invitat Moscova și partenerii din Alianța la discuții suplimentare cu privire la Ucraina, pe fondul…

- Tarile baltice discuta cu aliatii NATO despre cresterea desfasurarii militare pe teritoriul lor pentru a descuraja Rusia, a declarat miercuri prim-ministrul Estoniei pentru Reuters, iar seful NATO a spus ca orice atac rusesc asupra Ucrainei va stimula o decizie in acest sens. Rusia, care si-a…

- Reuniunea a avut ca teme situația de securitate din Ucraina și din jurul ei și propunerile de securitate cerute de Rusia in decembrie 2021. Rusia a solicitat ca NATO sa nu se extinda suplimentar și sa renunțe la prezența sa militara in statele care au aderat la Alianța dupa 1997, referindu-se inclusiv…

- Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat ca UE va trimite doze de vaccin anti-Covid-19 in Africa. Ba mai mult, aceasta a precizat ca 44% din populația lumii este imunizata. Ursula von der Leyen a anunțat ca aproximativ 44% din populația lumii este acum vaccinata anti-Covid-19. Ba mai…