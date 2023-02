NATO intentioneaza sa-si creasca stocurile de munitie, care sunt golite de razboiul din Ucraina, a declarat, luni, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, inainte de reuniunea ministrilor apararii din tarile aliate. „Razboiul din Ucraina consuma o cantitate enorma de munitie (…) Acest lucru pune sub presiune industriile noastre de aparare. (…) Asa ca trebuie sa […] The post NATO trebuie sa-si creasca stocurile de munitie. “Daca Europa ar trebui sa lupte cu Rusia, unele tari ar ramane fara munitie in cateva zile” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online -…