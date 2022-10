Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de Kremlin acuza oficial SUA de distrugerea gazoductului Nord Stream 1. Patru scurgeri de gaz din conductele Nord Stream 1 si 2 ce leaga Rusia de Germania prin Marea Baltica au fost semnalate in aceasta saptamana in zonele economice exclusive ale Danemarcei si Suediei. Vineri, șeful agenției…

- Kazahstanul, unul dintre cei mai apropiati parteneri ex-sovietici ai Rusiei, a transmis ca nu va recunoaste posibila anexare de catre Moscova a regiunilor din estul Ucrainei, in urma referendumurilor desfasurate și condamnate de Occident. Cum s-a ajuns aici? Rusia imperiala moderna și URSS au disparut,…

- Așa-zisele referendumuri sunt in desfașurare in provinciile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporojie, zone ale Ucrainei ocupate de trupele ruse. Un nou val de protestea a avut loc in toata Rusia sambata din cauza ordinului de „mobilizarea parțiala” a civililor emis de Kremlin.

- Mobilizarea parțiala a armatei ruse, anunțata in aceasta dimineața de Vladimir Putin, se va aplica doar in cazul cetațenilor ruși care au „experiența militara”, a declarat ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, citat de Sky News.

- Rusia vrea sa para invincibila, dupa șase luni de razboi cu Ucraina. Vladimir Putin nu da inapoi cu planurile sale de „denazificare” și „demilitarizare” a țarii vecine, deși batalia s-a dovedit un dezastru pentru Kremlin. Cate dintre obiectivele Moscovei au fost atinse pana acum? Iata ce spune un expert…

- Vicepremierul Republicii Moldova a avertizat ca apelul unui oficial separatist de a cere Rusiei sa anexeze regiunea Transnistria și o serie de amenințari cu bombe sofisticate menite sa paralizeze capitala Chișinau ar putea fi un preludiu la o operațiune militara pro-rusa impotriva țarii sale, transmite…

- Occidentul risca sa se poticneasca intr-un conflict nuclear cu China sau Rusia, deoarece canalele neoficiale dintre puterile rivale s-au prabușit, a avertizat consilierul pentru securitate naționala al Marii Britanii, Sir Stephen Lovegrove, potrivit The Times.

- Razboi in Ucraina ziua 147. Ucrainenii incearca sa caștige teren in sud și sa intrerupa liniile de aprovizionare ale rușilor. Mai mult decat atat, oficialii Kievului vorbesc despre un contraatac in Peninsula Crimeea. Intre timp, Vladimir Putin și-a reinno