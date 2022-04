Stiri pe aceeasi tema

- Companiile germane ”pot, își doresc și vor” plati în euro, a spus cancelarul Olaf Scholz ca raspuns la noul decret al lui Putin privind gazul rusesc. Rusia va cere ruble pentru vânzarile de gaze naturale de la 1 aprilie, a spus Putin. Clienții straini vor trebui sa…

- Europa nu va avea pace cata vreme Vladimir Putin conduce Kremlinul, a declarat miercuri Sir Richard Shirreff, fostul comandant suprem adjunct al NATO in Europa, care l-a numit pe președintele rus un ”autocrat patat de sange”, relateaza BBC . La fel ca „majoritatea oamenilor”, fostul comandant NATO este…

- Statele Unite poarta un razboi economic cu Rusia, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Declarația vine la cateva zile dupa ce președintele rus Vladimir Putin afirma ca sancțiunile impuse de Occident „seamana cu o declarație de razboi”, dar nu s-a ajuns insa pana…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți, 22 februarie, ca are in vedere ruperea relațiilor diplomatice cu Rusia, in urma recunoașterii de catre președintele Vladimir Putin a independenței regiunilor separastiste pro-ruse din estul Ucrainei, autoproclamatele „republici” Donețk și Lugansk.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a asigurat marti ca Rusia nu vrea razboi si doreste ”sa continue lucrul in comun” cu Occidentul asupra securitatii europene si pentru dezamorsarea crizei legate de Ucraina, dar a descris situatia din estul separatist prorus al acestei tari drept un ”genocid”, relateaza…

- „Occidentul ar trebui sa știe ca, dupa Ucraina, vor urma statele baltice. Noi suntem doar inceputul!”, a a avertizat Vitali Kliciko, 50 de ani, primarul Kievului, fost campion mondial de box la categoria grea, intr-un interviu acordat ediției duminicale a ziarului german Bild . „Vladimir Putin urmarește…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov afirma ca ”daca depinde de Rusia, nu va fi razboi” cu Ucraina. Decizia se afla, insa, in mainile președintelui Vladimir Putin, cel care va da și raspunsul la propunerile venite din partea SUA și NATO legat de garantiile de securitate cerute de Moscova Declarația…

- In vreme ce nici Washingtonul, nici Europa nu au renunțat la speranța privind rezolvarea diplomatica a crizei, este greu de vazut ce anume ar putea ei sa ofere Moscovei, in loc de controlul asupra Ucrainei, spun analiștii citați de publicația Politico . In același timp, este la fel de greu de crezut…