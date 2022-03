Stiri pe aceeasi tema

- Franta a decis trimiterea a 500 de militari in Romania, in cadrul unei misiuni a Aliantei Nord-Atlantice, in contextul actiunilor de consolidare a apararii flancului estic al NATO, anunta Statul Major al armatei franceze. „Razboiul a revenit in Europa pentru prima data dupa anul 1945; pentru prima data…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat, duminica, ca Rusia pregateste "ceea ce ar putea fi cel mai mare razboi din Europa dupa 1945", intr-un moment in care occidentalii se tem mai mult ca niciodata de o invazie rusa in Ucraina, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele american Joe Biden a declarat, joi, ca i-a transmis clar omologului sau rus, Vladimir Putin, ca orice intrare a trupelor Rusiei in Ucraina va fi considerata o „invazie”, incercand astfel sa clarifice politica Statelor Unite in privința crizei generate de comasarea a peste 100.000 de militari…

- Occidentul si Rusia sunt in impas dupa discutii de aproape patru ore purtate miercuri, la Bruxelles si inaintea celor de astazi, si ultimele, de la Viena. In timp Moscova refuza sa-si retraga trupele de la granita cu Ucraina, Occidentul respinge categoric cererile Moscovei de incetare a extinderii Aliantei…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat Consiliul NATO-Rusia pentru data de 12 ianuarie, a anuntat ieri o oficialitate a Aliantei Nord-Atlantice, citata de Agentia Reuters, potrivit Agerpres. ”Orice dialog cu Rusia ar trebui sa se desfasoare pe baza de reciprocitate, sa abordeze ingrijorarile…

- Avioanele de lupta ale NATO au decolat de urgenta in 370 de randuri in Europa in anul 2021, in principal pentru a controla aeronave care zburau fara preaviz in apropierea spatiului aerian aliat, din care 80% dintre misiuni, in total 290 de zboruri, au fost ca raspuns la survolurile militare care proveneau…