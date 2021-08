Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana si NATO au condamnat marti atacul sangeros asupra petrolierului MT Mercer Street, la Marea Oman, soldat cu moartea unui roman si a unui britanic. UE indeamna la „evitarea oricarei actiuni care ar prejudicia pacea si stabilitatea in regiune”, scrie News.ro , care preia AFP. „Condamnam…

- România condamna "cu fermitate" si califica drept "absolut inacceptabil" atacul cu drona comis asupra vasului ”Mercer Street”, care s-a soldat cu pierderea vietii comandantului navei, cetatean român, care a cazut demn la datorie, transmite Ministerul Afacerilor…

- SUA "sunt sigure ca Iran a comis atacul" criminal asupra unui petrolier operat de un miliardar israelian in marea Omanului, a anuntat duminica secretarul de stat Antony Blinken, alaturandu-se Israelului si Regatului Unit, relateaza AFP. "Dupa ce am trecut in revista informatiile la dispozitia noastra,…

- Iranul a respins duminica acuzatiile Israelului potrivit carora Teheranul ar fi la originea unui atac efectuat in aceasta saptamana in largul coastelor Omanului impotriva unui petrolier administrat de filiala britanica a companiei Zodiac Maritime, care este detinuta de omul de afaceri israelian Eyal…

- „Cu privire la informatiile aparute in spatiul public privind decesul unui navigator roman, ca urmare unui incident cu caracter violent care a implicat, in zona stramtorii Hurmuz, nava "Mercer Street", pe care se afla acesta, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei…

- Aceasta decizie a Biroului de Control al Activelor Straine (OFAC) de la Departamentul american al Trezoreriei nu are vreo legatura cu negocieri vizand revenirea Statelor Unite si Iranului in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a subliniat oficialul american sub protectia…

- Optsprezece oameni, intre care doi copii, au fost ucisi intr-un atac armat intr-o regiune centrala din Peru unde se cultiva coca, relateaza marti AFP, citat de Agerpres. Armata peruana a atribuit atacul rebelilor din gherila maoista Sendero luminoso (Cararea luminoasa). Atacul s-a produs in satul San…

- Negociatorii in dosarul nuclear iranian, care au incheiat miercuri la Viena o noua runda de tratative menite sa duca la revenirea Teheranului si a Washingtonului in cadrul acordului international incheiat in 2015, au evocat ''progrese tangibile'', transmite AFP. ''Am avansat…