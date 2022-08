NATO şi SUA vor să îşi crească prezenţa în Arctica, în contextul activităţii militare sporite a Rusiei în regiune NATO si SUA isi semnaleaza intentia de a-si spori prezenta in Arctica, in contextul activitatii militare tot mai intense a Rusiei in propriile regiuni arctice, relateaza DPA. “NATO trebuie sa isi creasca prezenta in Arctica”, a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, pentru ziarul Welt am Sonntag din Germania. El a adaugat ca Rusia este pe care sa isi redeschida bazele din epoca sovietica din teritoriile sale arctice si sa stationeze acolo arme de ultima generatie, cum ar fi rachete hipersonice. China si-a aratat la randul sau un interes tot mai mare in regiune,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

