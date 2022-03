Liderii alianței militare occidentale NATO au convenit joi, 24 martie, sa-și consolideze apararea in est, ca raspuns la invazia Rusiei in Ucraina. De asemenea Alianța a promis ca va sprijini in continuare Ucraina. „Am activat planurile de aparare ale NATO, am desfașurat elemente ale Forței de raspuns a NATO și am plasat 40.000 de soldați […] The post NATO si-a schimbat strategia, din cauza Rusiei: 40.000 de soldați pe flancul estic și patru grupuri de lupta, inclusiv in Romania first appeared on Ziarul National .