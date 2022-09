Stiri pe aceeasi tema

Franta va intensifica iarna care vine schimburile de gaze si electricitate cu Spania si Germania, pentru a lucra reciproc la gestionarea energiei si a evita intreruperile de alimentare, relateaza agentia EFE, potrivit Agerpres.

Rata inflatiei in Germania a atins in august cel mai ridicat nivel din ultimii aproape 50 de ani, depasind precedentul record inregistrat in urma cu doar trei luni, arata datele Oficiului federal de statistica (Destatis), transmite Reuters.

Cancelarul Olaf Scholz este in Norvegia si in Canada in aceasta saptamana pentru a explora alternative la gazul rusesc. Speranțele sale se indreapta si spre relansarea unui proiect de gazoduct intre Spania si Franța si spre gazul din Mediterana de est.

Lituania a ridicat interdictia de transport pe calea ferata spre si dinspre exclava rusa Kaliningrad al produselor rusesti aflate sub sanctiunile Uniunii Europene, a transmis vineri agentia RIA, citata de Reuters, potrivit agerpres.

Operatorul aerian irlandez low-cost Ryanair a ajuns joi la un acord pe cinci ani cu sindicatele care reprezinta pilotii din Franta si Spania, referitor la imbunatatirea conditiilor de munca, transmite Reuters, conform news.ro.

Comisia Europeana si-a revizuit vineri estimarile cu privire la productia de grau a blocului comunitar in sezonul 2022/2023, transmite Reuters. Fara a oferi alte detalii, Executivul comunitar a informat ca a decis sa isi revizuiasca in jos estimarile privind productia de grau in mai multe tari, inclusiv

Constructorul auto american Ford a anuntat miercuri ca va incepe sa produca vehicule electrice la uzina sa din Spania, in a doua jumatate a acestui deceniu, adaugand insa ca asta va presupune restructurari "semnificative" atat in cazul acestei uzine, cat si la o alta uzina Ford din Germania, transmite