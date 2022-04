NATO se reconfigurează! Ce plan are America pentru înfrângerea Rusiei! Alianța Nord-Atlantica, sub forma in care este ea cunoscuta azi, se pregatește sa devina istorie. America are un alt plan pentru infrangerea Rusiei și implica toate statele europene, inclusiv pe cele care nu sunt membre UE! Un razboi cu Moscova, care tocmai a testat cu succes „sperietoarea” SATAN 2, racheta balistica intercontinentala capabila sa lanseze […] The post NATO se reconfigureaza! Ce plan are America pentru infrangerea Rusiei! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

