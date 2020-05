Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului Național „Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, a declarat, aseara, ca daca in Romania se dorește relansarea economiei, atunci oamenii trebuie sa lase deoparte distracția, pentru a nu risca sa avem un val doi foarte curand. Adrian Streinu Cercel a fost intrebat, joi seara, la Digi24,…

- Armata germana pregateste Centrul expozitional din Berlin pentru a fi transformat intr-un spital cu 1.000 de paturi, in asteptarea celui de-al doilea val al epidemiei de coronavirus, transmite agenția France Presse, preluata de Agerpres.

- Valul de demisii din spitale alerteaza autoritațile. Premierul Ludovic Orban a anunțat, intr-un interviu pentru presa centrala, ca sunt luate in calcul masuri fața de cei care recurg la acest gest, dar nu susține retragerea dreptului de practica.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, spune ca autoritatile romane se asteapta la un varf al epidemiei generate de noul coronavirus in a doua jumatate a lunii aprilie, acesta spunand ca la acel moment se asteapta ca in Romania aproximativ 10.000 de pacienti sa fi fost diagnosticati. Tataru spune ca se…

- Dupa ce duminica a interzis intrarea strainilor in tara si a suspendat cursele aeriene externe, Polonia a decis luni si suspendarea traficului aerian pe rutele interne, in timp ce in Republica Ceha vecina mai multe orase sunt complet inchise in cadrul masurilor impotriva coronavirusului, transmite…

- Ministrul interimar al Finantelor Florin Citu a transmis vineri seara ca a avut discutii cu reprezentantii sectorului bancar si pregateste pachete de masuri pentru clientii bancilor, atat persoane fizice cat si companii, care sa atenueze efectul economic al epidemiei de coronavirus.

- Franta numara in prezent trei focare importante de propagare a noului coronavirus si se pregateste de intensificarea unei epidemii care a provocat deja trei decese pe teritoriul tarii, noteaza AFP, scrie agerpres.ro.

- Italia pregateste un pachet de masuri de 3,6 miliarde de euro pentru a atenua impactul economic al epidemiei de coronavirus, transmite luni dpa, potrivit Agerpres.Italia se confrunta cu cea mai grava epidemie de coronavirus din Europa, duminica seara fiind confirmate aproape 1.700 de cazuri,…