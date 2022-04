Stiri pe aceeasi tema

- NATO lucreaza la planuri pentru o prezenta militara permanenta la granita sa, intr-un efort de a lupta impotriva viitoarelor agresiuni rusesti, a relatat The Telegraph, citandu-l pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. NATO se afla „in mijlocul unei transformari foarte fundamentale” care…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat din nou ca razboiul din Ucraina ar putea dura ani intregi. In opinia sa, cheia pentru o soluționare rapida a conflictului ar fi o decizie a președintelui rus Vladimir Putin de a-și retrage trupele din Ucraina, dar ca in prezent nu exista semnale…

- NATO nu a vazut „niciun indiciu” ca obiectivul presedintelui rus Vladimir Putin de a controla intreaga Ucraina s-a schimbat, desi Rusia isi concentreaza in prezent asaltul asupra teritoriului din estul tarii, a declarat, miercuri, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform CNN.

- Generalul american Wesley Clark avertizeaza țarile occidentale sa-l ia in serios pe Vladimir Putin, deoarece are un plan pe termen lung privind Europa de Est și spargerea NATO. ”Tratați-l pe Putin cu seriozitate. El nu este un politician occidental. Are un plan pe termen lung și il urmarește: sa distruga…

- Iohannis: ”NATO a aprobat grupul de lupta in Romania. Romanii sunt in siguranta” Președintele Klaus Iohannis a anunțat, joi, inainte de inceperea summit-ului NATO extraordinar de la Bruxelles, la care participa și președintele SUA Joe Biden, ca Alianța Nord-Atlantica a aprobat solicitarea privind…

- Volumul economiei ruse in 2022 ar putea scadea cu 8% pe fondul sancțiunilor financiare și economice internaționale coordonate care au lovit sistemul bancar și comerțul, prezice agenția de rating Fitch Ratings. Totodata, prognoza pentru anul in curs este caracterizata de un grad extrem de incertitudine,…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, i-a cerut presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, sa-și retraga fortele militare din Ucraina si sa se implice in diplomatie printr-o atitudine de buna-credinta, precizand ca organziația pe care o reprezinta nu va permite ca integritatea teritoriala a statelor…

- "Oamenii buni" au adus in Moldova "vremuri bune" cu "facturi grele". Aceasta opinie a fost exprimata pe pagina sa de pe rețeaua de socializare de fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Chicu, menționind ca ieri, Republica Moldova a implinit o jumatate de an de "vremuri bune" aduse de "oameni…