- NATO se pregateste pentru un posibil al doilea val al pandemiei de coronavirus si va crea stocuri de echipamente si material medical, a anuntat marti secretarul sau general, Jens Stoltenberg, in timpul unei conferinte de presa prin videoconferinta, in ajunul unei reuniuni a ministrilor apararii din…

- Guvernul israelian a anuntat duminica lansarea unei prime linii de productie pentru fabricarea a doua milioane de masti pentru a se pregati pentru un „al doilea val” de imbolnaviri cu noul coronavirus, relateaza AFP.

- Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie, avertizeaza și precizeaza ca in perioada de iarna vom avea parte de o noua creștere a cazurilor de coronavirus, mediul fiind unul propice pentru raspandirea virusurilor cu transmitere respiratorie.Citește și: VERDICT POLITIC…

- Specialiștii avertizeaza ca pana la finalul acestei luni ne vom confrunta cu al doilea val de imbolnaviri cu COVID-19, ca urmare a atitudinii populației... The post Zeci de persoane confirmate cu noul coronavirus. E posibil al doilea val appeared first on Renasterea banateana .

- Ambasadorii NATO au decis, in urma unei sedinte secrete, sa elaboreze un plan operational care sa ofere un raspuns mai bun in fata celui de-al doilea val al pandemiei produsa de noul coronavirus.

- Tragedia din Italia capata noi proporții de la o zi la alta, orașul Bergamo fiind un adevarat epicentru al pandemiei de coronavirus. Sambata, 21 martie 2020, un al doilea convoi militar cu 50 de sicrie a plecat din Bergamo spre Ferrara, pentru ca, pur și simplu, crematoriul din Bergamo nu mai face fața.…

- Ambasadorii la NATO ai statelor membre au avut miercuri, la sediul din Bruxelles, o reuniune regulata a Consiliului Atlanticului de Nord, in care au abordat pandemia de COVID-19 si masurile ce se iau de catre NATO si membrii sai pentru a o limita, a informat Alianta intr-un comunicat postat pe site-ul…