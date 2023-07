NATO se pregătește pentru eventualitatea unui atac rusesc. Decizie istorică, anunțată în Vilnius Luni, aliații NATO au reușit sa ajunga la un acord privind planurile regionale care detaliaza modul in care alianța va raspunde in cazul unui atac din partea Rusiei, depașind astfel blocajul impus de Turcia. Aceasta ințelegere a fost convenita cu o zi inainte ca liderii sa se reuneasca la summit-ul de la Vilnius, potrivit diplomaților citați de Reuters. Suedia, la un pas mai aproape de NATO Planurile elaborate de NATO vizeaza modalitațile de raspuns la un potențial atac din partea Rusiei sau a unei organizații teroriste asupra teritoriului alianței militare occidentale. Aceasta relansare a planurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

