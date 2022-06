Stiri pe aceeasi tema

- NATO va creste masiv numarul Fortei de Raspuns la peste 300.000 de militari, a anuntat, luni, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.”Vom transforma forta de raspuns a NATO si vom creste numarul fortelor noastre de inalta pregatire la peste 300.000”,…

- In „Național”, de ieri, Claudia Marcu a scris ca „decizia de a introduce lockdown-ul in 2020, cand existau in Romania sub 100 de cazuri de Covid, iar varianta care a circulat era foarte puțin contagioasa, a fost luata de un comitet in care erau prea puțini medici, cei mai mulți fiind militari. Și nu…

- Grupul de lupta al NATO se va instala in Romania incepand de luna viitoare. Este termenul avansat de ministrul Apararii Nationale. Vasile Dincu spune ca baza militara de la Cincu e locul ideal pentru acest grup.

- Parlamentul a schimbat viteza legala pentru drumurile expres de la 100 la 120 km/h, deși Romania inca nu are niciun drum expres. Primul va fi tronsonul din șoseaua Craiova-Pitești, care urmeaza sa fie inaugurat saptamana aceasta și care va avea 18 kilometri.

- Grupul german Dalli, intrat pe plan local in 2014, cand a preluat de la Procter&Gamble fabrica de detergent de la Timisoara, va inchide operatiunile de productie din Romania, scrie seenews.com, care citeaza oficialii grupului. Aceasta mutare face parte dintr-un plan mai amplu de restructurare ce vizeaza…

- Romania, de 18 ani membru NATO. Ziua NATO in Romania a fost marcata duminica, 3 aprilie, de catre marinarii militari romani la bordul navelor militare din porturile militare Constanta, Mangalia, Braila si Tulcea, precum si in toate unitatile din Fortele Navale Romane. Incepand cu ora 09.00, au fost…

- Romania va depune toate eforturile pentru ca prezenta militara aliata si americana sa fie sporita si consolidata, pentru a garanta securitatea cetatenilor, transmite premierul Nicolae Ciuca, in contextul Zilei NATO in Romania.

