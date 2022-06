NATO se pregătește de ce e mai rău. ”Războiul ar putea dura ani” Razboiul din Ucraina ar putea dura “ani”, a avertizat secretarul general al NATO intr-un interviu publicat duminica de cotidianul german Bild, indemnand tarile occidentale sa ajute Kievul, potrivit AFP. “Trebuie sa ne pregatim pentru ca ar putea dura ani”, a spus Jens Stoltenberg, “nu trebuie sa slabim sprijinul acordat Ucrainei, desi costurile sunt mari, nu numai in ceea ce priveste cel militar, ci si din cauza cresterii preturilor la energie si la alimente”. Aceste costuri nu reprezinta nimic in comparatie cu cele platite zilnic de ucraineni pe front, a spus seful NATO. In plus, daca presedintele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

