- NATO întoarce pagina cu privire la anii Trump, marți, cu ultima întâlnire a miniștrilor de externe ai anului și așteapta cu nerabdare ca Joe Biden sa preia funcția pentru a consolida legaturile cu Statele Unite, potrivit AFP.Secretarul general al Alianței, norvegianul Jens…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a anuntat luni ca i-a propus presedintelui ales al Statelor Unite, Joe Biden, organizarea unei reuniuni la varf a Aliantei la Bruxelles dupa instalarea acestuia la Casa Alba, in ianuarie 2021, in scopul luarii unor decizii importante, transmite AFP. 'L-am…

- Polonia asteapta sa vada cum evolueaza din punct de vedere politic si legal situatia din Statele Unite, inainte de a-l recunoaste pe Joe Biden ca presedinte, a afirmat marti ministrul polonez de externe Zbigniew Rau, citat de Reuters. Victoria lui Biden la 3 noiembrie pune intr-o situatie dificila guvernul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, si-a manifestat miercuri speranta ca Statele Unite vor ramane angajate fata de Alianta Nord-Atlantica indiferent de cine va castiga alegerile prezidentiale americane, el apreciind ca acest angajament este in interesul Americii, ''mai ales intr-o…

- Gigantul IT Oracle confirma preluarea afacerilor TikTok din Statele Unite de la grupul chinez ByteDance Oracle a confirmat luni ca a incheiat un acord cu grupul chinez ByteDance, proprietarul aplicatiei de video-sharing TikTok, pentru preluarea operatiunilor din Statele Unite ale acesteia. Decizia vine…