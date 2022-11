Stiri pe aceeasi tema

- Un bancher rus miliardar, Oleg Tinkov, a renuntat la cetatenia rusa din cauza razboiului din Ucraina si a condamnat „fascismul lui Putin”, transmite BBC. Tinkov a fondat banca online Tinkoff Bank, unul dintre cei mai mari creditori din Rusia, cu aproximativ 20 de milioane de clienti. Intr-o postare…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca alianța de aparare „monitorizeaza indeaproape” forțele nucleare ale Rusiei și ca un atac deliberat asupra infrastructurii critice a aliaților va fi intampinat cu un „raspuns unit și hotarat”, relateaza Sky News . Vorbind in timpul unei conferințe…

- Comisarul militar al regiunii ruse Khabarovsk a fost demis din funcție dupa ce jumatate din personalul nou mobilizat a fost trimis acasa, deoarece nu indeplinea criteriile de recrutare, a declarat luni (3 octombrie) guvernatorul regiunii. Prima mobilizare a Rusiei de la cel de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat luni ca președintele rus Vladimir Putin i-a spus liderului turc Recep Tayyip Erdogan despre disponibilitatea parții ruse de a relua negocierile cu Ucraina, in condiții actualizate. Secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, a confirmat…

- Cel puțin deocamdata, forțele rusești nu reușesc sa gaseasca o strategie potrivita pentru a bloca ofensivele ucrainene din nord-estul și sudul țarii, spun oficialii americani citați de CNN . Analiștii cred ca mobilizarea parțiala ar putea extinde capacitatea Rusiei de a susține razboiul, dar nu ii va…

- Trupele ucrainene au recucerit aproape intreaga regiune Harkov in contraofensiva lor fulgeratoare, dar in orașul Kupiansk – imparțit in doua de raul Oskil – forțele ruse inca lupta pentru a rezista, relateaza agenția France Presse, preluata de The Moscow Times . Victoria ucrainenilor in Kupiansk, un…

- Se pare ca razboiul din Ucraina l-a scos din sarite pe Vladimir Putin, care cauta disperat ajutor pentru a-și continua planurile sangeroase in țara vecina. Mai nou, armata rusa folosește camioane mobile de recrutare cu care sa atraga voluntari, oferind aproape 3.000 de dolari pe luna ca stimulent. In…

- Deputatul rus Dmitri Palyuga și alți cațiva parlamentari din municipalitatea Smolninskoye din Sankt Petersburg au cerut pe 7 septembrie Dumei de Stat a Rusiei sa il destituie pe Vladimir Putin pentru ceea ce ei spun ca sunt infracțiuni de tradare, scrie Kiev Independent. Palyuga și deputatul rus Nikita…