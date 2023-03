Stiri pe aceeasi tema

- NATO a "vazut unele semne" ca Rusia a cerut probabil ajutor letal din partea Chinei pentru a susține razboiul in Ucraina, a declarat marți secretarul general al Alianței, Jens Stoltenberg, anunța CNN, potrivit Rador."Nu am vazut nicio dovada ca China livreaza arme letale Rusiei, dar am vazut unele…

- Este deja public numarul mare de tancuri Leopard ce urmeaza sa fie livrate Ucrainei de țarile NATO Cu prilejul primei aniversari a invaziei ruse in Ucraina, dar și la implinirea in aceeași zi de 24 februarie a 105 ani de independența a Estoniei, Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și Ursula…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut luni Coreei de Sud sa sporeasca sprijinul militar acordat Kievului, dand exemplul altor tari care si-au schimbat politica de a nu furniza arme tarilor aflate in conflict, dupa invazia rusa in Ucraina, informeaza Reuters.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat pentru BBC ca acordul de a trimite zeci de tancuri moderne Ucrainei va fi determinant, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a comentat temerile politicienilor germani ca furnizarea de tancuri Leopard 2 Ucrainei ar putea duce la o escaladare nucleara cu Federația Rusa. El a spus ca "Rusia a inceput deja acest razboi". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca a purtat discuții cu noul șef al Ministerului german al Apararii, Boris Pistorius, in cadrul carora au discutat in mod pozitiv problema aprovizionarii Ucrainei cu tancuri Leopard. Șeful alianței a prezis ca Germania va lua in curind o decizie…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca Vladimir Putin nu a renunțat la planurile sale de a "controla Ucraina" și a avertizat pe toata lumea sa "se pregateasca pentru o perioada lunga", transmite The Guardian.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a cerut statelor Alianței sa ofere sprijin suplimentar Ucrainei, motivand ca furnizarea de armament va aduce pacea in aceasta țara si considerand drept legitime atacurile ucrainene pe teritoriul Rusiei.