Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00 n. red. 01.00 GMT, 04.00 ora Romaniei , informeaza Reuters citat de Agerpres.ro. Sanctiunile Washingtonului impotriva regimului…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a anuntat vineri ca se va intalni cu liderul nord coreean Kim Jong Un pe 12 iunie, in Singapore, transmite Reuters citat de Agerpres.ro. Partea americana contramandase summitul saptamana trecuta. Trump l a primit vineri la Casa Alba pe generalul Kim Yong Chol,…

- Donald Trump a anunțat oficial ca intalnirea cu Kim Jong-un va avea loc pe 12 iunie, la Singapore. Reconfirmarea a venit dupa intalnirea pe care liderul de la Casa Alba a avut-o, vineri, cu generalul Kim Yong Chol, inaltul oficial din Coreea de Nord care a venit sa puna la punct ultimele detalii ale…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a reafirmat angajamentul privind denuclearizarea „completa” a Peninsulei Coreea, a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-In, dupa intrevederea surpriza de sambata cu liderul nord-coreean, relateaza agentia Reuters, preluata de Mediafax. „Liderul…

- Kim Jong-Un, liderul regimului de la Phenian, si-a reafirmat angajamentul privind denuclearizarea "completa" a Peninsulei Coreea, a declarat presedintele sud-coreean Moon Jae-In, dupa intrevederea surpriza de sambata cu liderul nord-coreean, relateaza agentia de Reuters.

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca intrevederea cu liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, ar putea fi amanata fiindca pregatirile s-ar putea sa nu fie gata in timp util. "Exista sanse substantiale sa nu putem definitiva. Acest lucru nu inseamna ca nu vom reusi o perioada,…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, au incheiat vineri prima runda de convorbiri la Panmunjon, in zona demilitarizata de la frontiera dintre cele doua Corei, transmit Reuters si Yohnap. Kim a revenit pe teritoriul Coreei de Nord intr-o limuzina neagra, inconjurata…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca are in vedere 'trei sau patru' date posibile pentru intalnirea sa cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, programata pentru saptamanile urmatoare, confirmand totodata ca cinci locuri sunt studiate in acest sens, relateaza AFP si Reuters. Liderul…