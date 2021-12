NATO: Rusia a provocat 80% din decolările de urgență ale avioanelor Alianței din Europa ​Avioanele de lupta ale NATO au decolat de urgența de aproape 400 de ori în Europa în 2021, în principal pentru a controla aeronave care zburau fara preaviz în apropierea spatiului aerian aliat, din care 80% dintre misiuni au fost ca raspuns la survoluri militare ale Rusiei, relateaza DW și Agerpres.



Mai exact, avioane ale NATO au decolat de urgenta în 370 de rânduri în Europa anul acesta, 290 de zboruri venind ca raspuns la acțiuni ale Rusiei, potrivit unui comunicat de presa remis de Alianța.



NATO a aratat ca dispune de peste 60 de avioane…

Sursa articol: hotnews.ro

