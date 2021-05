NATO restrânge accesul în sediul său diplomaţilor din Belarus Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) a decis sa le restranga accesul in sediul sau diplomatilor din Belarus, tara membra a Parteneriatului euro-atlantic, pentru a sanctiona decizia Minskului de a deturna un avion de linie european in scopul arestarii unui opozant, a anuntat luni secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg, informeaza AFP si Reuters. "Am decis sa limitam accesul personalului belarus la Cartierul General al NATO", la Bruxelles, a declarat norvegianul Stoltenberg in timpul unei conferinte de presa. "Aliatii au condamnat in mod ferm o incalcare a regulilor internationale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

