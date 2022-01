Stiri pe aceeasi tema

- NATO respinge cererea Rusiei privind o retragere a trupelor straine ale Alianței Nord-Atlantice prezente in Romania și Bulgaria și denunța ideea sferelor de influența in Europa, a transmis, vineri, purtatoarea de cuvant a instituției, Oana Lungescu. „Vom raspunde mereu la orice inrautatire a mediului…

- Bulgaria este un stat suveran si noi am facut de mult alegerea de a deveni membri ai NATO, a afirmat vineri premierul bulgar Kiril Petkov intr-o declaratie facuta de la tribuna parlamentului in afara ordinii de zi, dupa ce Rusia a cerut vineri retragerea trupelor straine ale NATO din doua state membre,…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a respins, vineri, intr-un interviu acordat postului Digi24 , orice pretenție a Rusiei cu privire la retragerea forțelor Alianței Nord-Atlantice de pe teritoriul unor state precum Romania și Bulgaria, calificand drept „anacronic” discursul Moscovei.…

- Armand Goșu, expert in spațiul rusesc, a vorbit despre situația in care se afla Ucraina in acest moment, pe fondul conflictului cu Rusia. Expertul a comentat cursul evenimentelor, pe acest subiect. Armand Goșu a explicat la Europa FM ca Rusia nu negociaza daca nu are un interes, iar o negociere cu Rusia…

- Alianta Nord-Atlantica va reactiona la un eventual atac al Rusiei asupra Ucrainei prin suplimentarea prezentei militare in Europa Centrala si de Sud-Est, inclusiv in Romania, afirma diplomati si fosti oficiali din cadrul Aliantei Nord-Atlantice, conform agentiei Reuters. Alianta Nord-Atlantica…

- Comandantul suprem al forțelor NATO in Europa, Tod Wolters, a sugerat ca NATO ar trebui sa desfașoare o prezența militara in Romania și Bulgaria ca urmare a situației de la frontierele Ucrainei, unde Rusia a comasat peste 175.000 de militari in format de lupta ofensiv. Propunerea a fost prezentata de…

- Tod Wolters, comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa, a sugerat ca NATO ar trebui sa stabileasca o prezenta militara in Bulgaria si in Romania, ca urmare a miscarilor de trupe ale Rusiei la granita cu Ucraina, noteaza jurnalul Der Spiegel, citat de Reuters.