NATO respecta pe deplin suveranitatea, integritatea teritoriala si neutralitatea Republicii Moldova, a subliniat miercuri generalul Odd Egil Pedersen, loctiitorul sef al statului major al Directiei parteneriate militare din cadrul Comandamentului suprem al fortelor aliate din Europa, cu ocazia unei vizite la Chisinau, in contextul in care actualul presedinte al republicii Igor Dodon a facut in repetate randuri declaratii impotriva Aliantei Nord-Atlantice, subliniind ca Republica Moldova este un stat neutru, informeaza mass-media de peste Prut.



