Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord Atlantica a anuntat joi ca nu are niciun indiciu ca resturile de drone de provenienta ruseasca gasite in Romania sunt dovada unui atac intentionat asupra teritoriului NATO, dar a atentionat cu privire la actiuni 39; 39;iresponsabile si potential periculoase 39; 39;, relateaza agentia de…

- Alianta Nord-Atlantica a anuntat joi ca nu are niciun indiciu ca resturile de drone de provenienta ruseasca gasite in Romania sunt dovada unui atac intentionat asupra teritoriului NATO, dar a atentionat cu privire la actiuni „iresponsabile si potential periculoase”, relateaza agenția de presa Reuters,…

- Ministerul Apararii Naționale a confirmat joi ca a gasit resturi provenind de la drone rusești in apropiere de localitatea Plauru, in județul Tulcea, in zona unde au fost emise mesaje Ro-Alert ca urmare a atacurilor ruse care au vizat infrastructura de pe malul ucrainean al Dunarii. Și noaptea de miercuri…

- Accesul pe plaja in portul orașul Novorossiysk de la Marea Neagra va fi restricționat miercuri dimineața, a declarat primarul orașului, dupa ce a raportat ca forțele de aparare au fost angajate in respingerea unui atac cu drone maritime, scrie Reuters.

- Preturile petrolului au scazut marti cu peste 1 dolar pe baril din cauza scepticismului fata de decizia OPEC+ de a mari oferta la sfarsitul acestui an, pe o piata globala in care cererea a dat deja semne de slabiciune, transmite Reuters, citat de news.ro.

- Decizia recenta a NATO de a-si consolida frontiera estica este menita sa descurajeze Rusia, a declarat duminica cancelarul german Olaf Scholz, adaugand ca ar trebui sa fie clar pentru Moscova ca Alianta va fi gata sa se apere daca va fi necesar, relateaza Reuters.

- Un atac cu drona ruseasca a lasat fara electricitate, marți noaptea, orașul Sumy, din nord-estul Ucrainei, relateaza Ukrinform. Un atac cu drona ruseasca a lasat fara electricitate orașul Sumy, din nord-estul Ucrainei, a anunțat pe Telegram Oleksii Drozdenko, șeful Administrației Militare Regionale…

- Un atac ucrainean cu drona a vizat o rafinarie rusa din republica Baschiria, situata la o distanta de aproape 1.200 km de granita cu Ucraina, a declarat joi pentru AFP o sursa din cadrul fortelor de aparare ucrainene, relateaza AFP si Reuters, preluat de agerpres.ro. Operatiunea a fost realizata de…