Purtatorul de cuvant interimar al NATO, Dylan White, a declarat, referitor la bucațile dintr-o drona ruseasca cazute in Romania, ca Alianța monitorizeaza indeaproape situația și ca ramane in contact strans cu Romania". „Autoritațile romane au confirmat ca resturi, posibil de la o drona, au fost gasite pe teritoriul Romaniei, in apropiere de granița cu Ucraina. […]