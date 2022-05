Stiri pe aceeasi tema

NATO ar trebui sa iși sporeasca desfașurarea de trupe in Lituania și in alte zone de pe flancul estic al Europei, ca urmare a invaziei Rusiei in Ucraina, i-a spus vineri președintele Lituaniei ministrului german de externe in timpul unei intalniri la Vilnius, relateaza Reuters.

Rusia a cerut Europei sa plateasca in ruble, daca vor in continuare gaze. Statele europene au refuzat aceasta solicitare a Rusiei, iar acum fluxul de gaze prin conducta Yamal-Europe este zero.

Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat la Antena3 ca alianța va riposta proporțional la orice tip de atac neconvențional al Rusiei in Ucraina.

Polonia va incerca sa obtina in cadrul Uniunii Europene excluderea cheltuielilor militare din calculul deficitului bugetar, in contextul invaziei Rusiei in Ucraina si planurilor Varsoviei de a-si creste bugetul apararii la 3% din PIB, relateaza AFP.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, le da asigurari romanilor ca nu au de ce sa se teama de Rusia, asta pentru ca țara noastra se afla in NATO, iar capacitatea militara a alianței e mult mai mare decat cea a Rusiei.

Regatul Unit si aliatii sai din nordul Europei au cerut marti Rusiei o ''incetare imediata a focului'' in Ucraina, retragerea trupelor ruse si au cerut Moscovei sa respecte dreptul international umanitar, relateaza AFP.

Ministrul Bogdan Aurescu a vorbit, miercuri seara, la Digi 24, despre posibila invazie generalizata a Rusiei in urmatoarele 48 de ore.

Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri la Digi24 ca peste 100.000 de militari ruși sunt desfașurați pe trei laturi ale Ucrainei și ca inca mai este timp pentru o soluție diplomatica astfel incat sa nu izbucneasca un razboi in estul Ucrainei.